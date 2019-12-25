Belediye öncülük etti, öğrenciler tarihi yerleri gezdi

25.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:25

Sivas Belediyesi kentin tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Haydi Gençler Gezelim" projesi başlattı.



İl merkezindeki tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve korunması adına birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Sivas Belediyesi, ilçelerdeki eserlerin tanıtılması için de üniversite öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlemeye başladı. Öğrencilere yönelik il gezi Divriği ilçesine gerçekleştirildi. Tren garından raybüsle hareket eden yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, 3 saatlik bir yolculuğun ardından Divriği ilçesine ulaşarak burada UNESCO Dünya mirasında yer alan Ulu Camii ve Darüşşifa başta olmak üzere 52 adet tescilli anıtsal eser ve 119 adet tescilli sivil mimari örneğini inceledi. Turizm rehberinden eser hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, Anadolu'nun Elhamra'sı olarak nitelendirilen Ulu Camii karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Buradan sonra Divriği Kalesi ve ilçe merkezindeki Hüma Hatun Sokağı ve konakları ziyaret eden heyet, ilçeye özgü lezzetlerden olan Divriği Pilavını tattıktan sonra Türk havacılığının öncülerinden Nuri Demirağ'ın günümüzde müze haline getirilmiş olan evini ziyaret ederek bilgi aldı. İlçedeki gezi ve incelemelerin ardından öğrenciler tekrar raybüsle Sivas'a hareket etti. Divriği'ye yönelik gezi programının ikinci konukları ise Üniversiteli Aktif Gençlik Topluluğu üyesi öğrenciler oldu. Şarkılar ve türküler eşliğinde geçen eğlenceli yolculuğun ardından ilçedeki tarihi ve kültürel değerleri yerinde inceleyerek rehberlerden bilgi alan öğrenciler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Başkanımız Hilmi Bilgin ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - SİVAS

Kaynak: İHA