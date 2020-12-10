Belediye ödül olarak ev yaptı, duvarların yıkılması sonrası ortada kaldı
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Belediye ödül olarak ev yaptı, duvarların yıkılması sonrası ortada kaldı

10.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:54
Belediye ödül olarak ev yaptı, duvarların yıkılması sonrası ortada kaldı

Mardin'de yaşayan 5 çocuk annesi Hasine Güner'e, okuma yazma kursunda elde ettiği birincilik sonrası Artuklu İlçe Belediyesi tarafından ödül olarak kendi arazisi üzerine ev yapıldı.

Mardin'de yaşayan 5 çocuk annesi Hasine Güner'e, okuma yazma kursunda elde ettiği birincilik sonrası Artuklu İlçe Belediyesi tarafından ödül olarak kendi arazisi üzerine ev yapıldı. Sokak duvarlarının yıkılması sonrası evi ağır hasar gören Güner, belediyeden kira desteği sözü de alarak başka bir eve taşındı. Belediyenin kendilerine verdiği sözü tutmadığını iddia eden Güner, pandemi nedeni ile çalışamadığını 5 çocuğu ile sokağa atılacağını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Hasine Güner 15 yıl boyunca yatalak eşine ve engelli olan görümcesine bakıp, bir dernekte çaycılık yaparak geçimini sağladı. Eşinin yatalak olması sebebiyle maddi durumu kötü olan Güner, okuma-yazma kursunda kazandığı birincilik ödülü olarak Artuklu Belediyesi tarafından Güner'in kendi arazisi üzerine ev yapıldı. Ödül olarak yapılan ev, bir süre sonra sokak duvarının yıkılması üzerine ağır hasar gördü. Defalarca Artuklu Belediyesine başvuran Güner, evin ağır hasar görüp duvarlarının yıkıldığı için içinde kalmanın tehlikeli olduğunu dile getirdi. Güner, Artuklu Belediyesinin evin onarım talebini reddettiğini, kendisine kira yardımı sözü verildiğini iddia etti. Aldığı söz üzerine başka bir eve taşınan Güner için daha zor günler de başladı.

Kirasını ödeyemezse 5 çocuğu ile dışarıda kalacak

Yatalak eşi, 5 çocuğu ve engelli görümcesi ile birlikte kiralık eve taşınan Güner'e belediye tarafından verildiği iddia edilen kira yardımı yapılmadı. Pandemi nedeni ile çalıştığı iş yeri kapanan Güner'in eşi de 10 gün önce vefat etti. Kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından kapı dışarı edilme korkusuyla yaşayan Güner, yetkililerin kendilerine uzatacağı yardım elini bekliyor.

Saraçoğlu Mahallesinde oturduğunu ve okuma-yazma kursunda birincilik ödülü olarak kendi arazileri üzerinde ev yapıldığını belirten Güner, "Evim yıkıldı, kira ödeyemiyorum. 10 gün önce eşimi kaybettim. Çocuklarımla perişan kaldım, kira ödeyecek durumum yok, hiçbir gelirim yok. Her gün ev sahibi kapıda, hiçbir gelirim yok ödeyemiyorum. Evin mühürlenmesinden sonra bana kira yardımı yapacaklarını söylediler. 2 yıldır ben çalışıp zorla ödüyordum ama şimdi çalışmadığım için ödeyecek gücüm yok, hiçbir gelirim yok. Eşim 15 yıldır yatalaktı, 10 gün önce kaybettim. Perişan haldeyim. Çocuklarım çalışmıyor. Engelli görümceme ve engelli eşime baktım 15 yıl. Ben bir Allah'a bir de büyüklerime sığınıyorum. Bana bir destek versin. Başkanlarıma sesleniyorum. Bu evi bana verdiniz, benim arsamın üstüne yaptınız. Allah bin kere razı olsun. Evin arsası benim arsamdı. Evin tapusunu vermediler bana. Her gün ev sahibi bizimle kavga ediyor, beni dışarı atmak istiyor. Okuma-yazma ödülü olarak bana yapıldı kendi arsam üzerine. Şimdi diyorlar belediyeye ait. Belediyeyle alakası yok. Kaç yıldır vergisini ödüyorum. Daha dededen oradayız. Tapum da var elimde. Ben Belediye Başkanından ve özel kaleminden söz aldım, kirayı karşılayacağız diye. Hiçbir şekilde kira karşılanmadı. Başkan ve özel kalem benim işimin görülmesi için talimat veriyor, aşağı indiğimde 'Çok para tutuyor, belediyemizin de gücü yok' diyorlar. Bunu deyip beni geri yolluyorlar. Çok mağdur durumdayız. Yetkililerin sesimizi duyum bize yardım etmelerini bekliyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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