Belediye'nin yaz kurslarına büyük ilgi

Hakkari Belediyesinin Haziran ayında çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz olarak başlattığı yaz kursları büyük ilgi görüyor.

Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan ve alanında uzman eğitmenler tarafından sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda 7 ayrı branşta hizmet veren kurslardan 380 kursiyer faydalanıyor. Belediyenin yaz kurslarının Eylül ayına kadar devam edecek. - HAKKARİ

Kaynak: İHA