Belediye'nin uygulamasına kızan şahıs kendini yakmaya kalktı
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Belediye'nin uygulamasına kızan şahıs kendini yakmaya kalktı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir zincir markette sorumlu olan şahıs Datça Belediyesi'nin haksız bulduğu uygulamasına tepki göstermek için kendi yakmaya kalktı.

Belediye'nin uygulamasına kızan şahıs kendini yakmaya kalktı
11.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:14

Muğla'nın Datça ilçesinde bir zincir markette sorumlu olan şahıs Datça Belediyesi'nin haksız bulduğu uygulamasına tepki göstermek için kendi yakmaya kalktı. Sabah saatlerinde gerçekleşen eylemde polis şahsı ikna etmeye çalışırken, mesai arkadaşları da yangın söndürme tüpü ile bölgede hazır bekledi. Kemal Sunal'ın 'Yüz Numaralı Adam' filmindeki sahneleri anımsatan eylemde şahıs alınan malların geri iade edileceği sözünü aldıktan sonra eylemine son verdi.

Kendilerine sık sık cezai işlem yapıldığını belirten Mert Ş. eylem başlattı. Market önünde üzerine benzin döküp kendisini yakacağını belirterek bağırmaya başlayan şahsı gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri kendisini yakmaya kalkan şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Mert Ş. belediye ekiplerince el konulan mallarının geri iade edileceği sözü verilmesinin ardından eylemine son vererek polis ekiplerine teslim oldu.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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