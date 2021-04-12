Belediye, Müftülük Caddesinde altyapı çalışmalarına başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Müftülük Caddesi olarak bilinen alanda alt ve üst yapı çalışmalarına başladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Müftülük Caddesi olarak bilinen alanda alt ve üst yapı çalışmalarına başladı.

Bölgede yapılan çalışmalarda kaldırımlar genişletilerek tek yön uygulaması yapılacak. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, bölgenin 24 saatte yaklaşık 16 saatinin halkın yoğun kullanımında olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Yoğun olan araç trafiğini rahatlatmak için tek yön uygulamasına geçiliyor. Aynı zamanda kaldırımların da genişletilmesiyle esnaflar ve vatandaşlar rahat bir nefes alacak" dedi. Yol ve kaldırım çalışmaları öncesinde bölgede devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, başlatılan çalışma ile birlikte esnaf ve bölge halkının yaşamakta olduğu sorunlarında önüne geçileceğini belirtti

Çalışmaların ramazan ayı içerisinde de sonlandırılması hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı