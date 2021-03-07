Belediye, mimarlar odası ile dış cephe düzenlemesi toplantısı yaptı
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Belediye, mimarlar odası ile dış cephe düzenlemesi toplantısı yaptı

07.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:46
Belediye, mimarlar odası ile dış cephe düzenlemesi toplantısı yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, mimarlar odası ile yaptığı toplantı sonrası şehirde cadde üzerinde bulunan binaların dış cephe ve tabelalarını tek renkli görünüme kavuşturacak.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, mimarlar odası ile yaptığı toplantı sonrası şehirde cadde üzerinde bulunan binaların dış cephe ve tabelalarını tek renkli görünüme kavuşturacak.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Belediye yetkililerinin katıldığı toplantıda dış cephe ve tabela düzenlemesi ile ilgili mimarlar odası Kırşehir temsilciliği tarafından hazırlanan örnek çalışmanın sunumu gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Şehrimizin ana caddelerinde yer alan binaların dış cephelerinin birbiriyle uyumlu olmaması, iş yerlerine ait tabelalarda bir standart olmaması, görselliklerinin ve yazı tiplerinin birbirinden farklılık göstermesi ilimizde görüntü kirliliğine neden olmaktadır"dedi.

STK Çalıştayında da dış cephe konusunun gündemde olduğunu anlatan belediye başkanı Ekicioğlu, "Şehrimizin daha estetik bir görünüme kavuşması amacıyla mimarlar odası Kırşehir temsilciliğimiz'e bağlı mimar arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bu çalışmayı önemsiyoruz. Bu konuda esnaflarımızın da görüşlerini alarak ortak akılla bir çözüm bulacağız"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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