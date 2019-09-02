Belediye Meclisi toplandı

02.09.2019 14:58

Kilis Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında toplandı.



Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, başkanlığında meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen meclis toplantısında gündemdeki konular görüşüldü.



Meclis gündeminde yer alan yer tahsisleri ile ilgili konular komisyona sevk edilirken, okul servislerinin ücret artışı talebi meclis tarafından kabul edildi. İmar tadilatı ile ilgili konular, imar komisyonuna sevk edildi. Gündem dışı olarak, meclis gündemine getirilen dolmuş güzergah taslağı ele alındı. Pide fırınlarında hava kirliliğine yol açan zeytin dallarının yasaklanması, yakacak olarak meşe odunu veya doğalgaz kullanılmasıyla ilgi olarak fırıncılara 6 ay süre verilmesi konuları ele alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA