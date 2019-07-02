Belediye meclisi Suriyelilere getirilen plaj yasağını reddetti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclisi tarafından haziran ayı toplantısında Suriyelilerin plajlara alınmamasıyla ilgili oy çokluğuyla kabul edilen ve ardından meclise iade edilen karar, temmuz ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclisi tarafından haziran ayı toplantısında Suriyelilerin plajlara alınmamasıyla ilgili oy çokluğuyla kabul edilen ve ardından meclise iade edilen karar, temmuz ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.
Gazipaşa Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında, ilçede yaşayan Suriyelilerin plajlara alınmaması yönündeki geçen ay alınan karar, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz tarafından iade edilmesi nedeniyle tekrar görüşüldü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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