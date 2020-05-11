Belediye meclisi olağanüstü toplandı
11.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:36
Belediye Meclisi Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında toplandı.
Belediye Meclisi Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında toplandı.
Belediye Meclisi Mayıs ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis üyelerinin katılımı ile Belediye Başkanı Bulut başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem bulunan özel halk otobüslerine yetki verilmesi hakkında, sulhname, takas, imar planı değişikliği gibi konular ele alındı. - KİLİS
Kaynak: İHA