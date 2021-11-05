BELEDİYE MECLİSİ'NDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRECEK KARAR! KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDIKırşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı 7 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14. 00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katında bulunan Toplantı Salonunda yapıldı. Kırşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı gündemi aşağıdaki şekilde oluştu: GÜNDEM: 2-Bir Önceki 07. 10. 2021 Tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Kararlarının Okunması, 3-İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi, 4-İmar Komisyonuna Havale Edilecek Taleplerin Görüşülmesi, 5-2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı'na Sunulan Unesco Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi İsimli Projenin Yürütümü Sırasında Oluşacak Belgeleri İmzalama Konularında Personellerimizden Ahmet CEBECİOĞLU veya Oylum ÖZTAŞ'a Yetki Verilmesinin Görüşülmesi, 6- Biriz Birlikteyiz Projesi Kapsamında Protokol Yapılması ve İmzalanması İçin Belediye Başkanı Sayın Selahattin EKİCİOĞLU'na Yetki Verilmesinin Görüşülmesi, 7-Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2020/1208 Esas 2021/1767 Karar Sayıl İlamı 29. 09. 2021 Tarihinde Karara Çıkarak 15. 05. 2021 Tarihinde Kurumumuza Tebliğ Olunmuştur. Dosya Konusu Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Olup, Gerekçeli Kararda Kurumumuza Üç (3) m2 lik Bir Pay Düşmüştür. Payımıza Düşen Taşınmazın Boyutu Dosyanın İstinaf Edilmesinde Yapılacak Masraflar ve Geçecek Süre Göz Önüne Alındığında Yapılacak Hukuki İşlemde Somut Bir Fayda Oluşmayacağı Kanaati Mevcut Hale Geldiğinden Dosyanın Temyizden Feragat Edilmesinin Görüşülmesi, 8-Ulaşım ve Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi, 9-2022 Yılı Performans Programı ve 2022 Mali Yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edilmesinin Görüşülmesi, 10-Dilek ve Temenniler, 11-Kapanış. Belediye Meclis Toplantısının ihtiyaç sahipleri çocuklar için ulaşım yardımı ve sağlık çalışanları için yılsonuna kadar ücretsiz otobüs-ulaşım yardımını içeren gündem dışı maddeleri de oybirliğiyle onaylandı. Buna göre 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde mesafeye göre ihtiyaç sahibi öğrencilere 100 TL ile 150 TL aylık ulaşım yardımı yapılacak. Yine Pandemi sürecinde büyük bir özveriyle emek harcayan sağlık Çalışanlarına da yılsonuna kadar ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanmaları kararı alındı.

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