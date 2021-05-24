Belediye meclisi İsrail'i kınadı
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Belediye meclisi İsrail'i kınadı

Belediye meclisi İsrail'i kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısının ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Oturumda meclis gündeminde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan İsrail'in, Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerini Şair Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiirinden okuduğu dörtlükle tepkisini dile getirdi.

Mecliste grubu bulunan partililer de İsrail'in Filistin topraklarında mazlum Filistin halkına uyguladığı zulmün karşısında tavır sergiledi.

Mayıs ayı ilk oturumunun ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, " İsrail'in şu anda Filistinli kardeşlerimize yapmış olduğu zulmü hoş görmek, kınamamak mümkün değil. Dolayısıyla ben de Şanlıurfalı Şairimiz Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiiriyle meclisimizin üyelerinin hissiyatını vurgulamak istiyorum. "Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu" Bizler de tüm Müslümanları Filistin'e sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Belediye meclisi İsrail'i kınadı
Belediye meclisi İsrail'i kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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