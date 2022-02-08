Belediye meclisi ilk oturumunu yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye meclisi ilk oturumunu yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Belediye meclisi ilk oturumunu yaptı

Düzce Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Meclisi şubat ayı ilk oturumu gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda yapılan oturumda 8 madde görüşüldü. Bayram Ali Kubilay'ın başkanlık yaptığı meclis oturumunda halk ekmek şirketi kurulması, otobüs kartlarına ve vize ücretlerinde yapılacak fiyat ayarlaması, itfaiye hizmetleri ücretleri, evsel atık tarifelerinin belirlenmesi, ise imar planı değişikliklerine ait 19 madde görüşüldü. Maddeler, görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. - DÜZCE

Belediye meclisi ilk oturumunu yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Düzce Belediyesi, Düzce, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title