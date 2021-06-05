Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı
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Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı
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Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı Nevşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı yapıldı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol, Av. Nafiz Dirikoç ve Furkan Feralan'ın yanı sıra yanı sıra AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri katılım sağladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın başkanlık ettiği toplantı İmar Komisyon Raporu'nun görüşülmesi ile başladı.

Meclisin Mayıs ayı oturumunda komisyona sevk edilen ve komisyonca değerlendirilen maddeler oturumda meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

İmar Plan Tadilatının görüşülmesi ile devam eden toplantıda daha sonra Nevşehir Belediyesi ile hazineye ait mülkiyetler arasında takas yapılması hakkındaki gündem maddesi görüşüldü.

Meclis toplantısı, müdürlükler arası ödenek aktarımının görüşülmesi ve gelir tarifesi değişikliği hakkındaki maddenin oylanarak kabul edilmesi ile son buldu.

Nevşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı 1 Temmuz Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Habermetre

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