BELEDİYE MECLİSİ 6 EYLÜL'DE

Eklenme tarihi 2 Eylül 2021ABONE OL BELEDİYE MECLİSİ 6 EYLÜL'DE Esenler Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantıları 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Eklenme tarihi 2 Eylül 2021

ABONE OL BELEDİYE MECLİSİ 6 EYLÜL'DE Esenler Belediye Meclisinin Eylül ayı toplantıları 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Esenler Belediye Meclisinin 6. Seçim Yılı 3. Dönem Eylül ayı Meclis toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; "Birlik Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi, No: 6-8 Esenler-İstanbul" adresinde bulunan Esenler Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 06 Eylül 2021-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Eylül Ayı Meclis Toplantılarının ilk birleşimi, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü, Saat: 15. 00'de gerçekleştirilecek.

GÜNDEM :

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

1- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereğince Divan Katibi Üye Seçimi.

2- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi Gereğince İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi.

3- Kadro Cetvelleri Hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23503 Sayılı Teklifi.

4- Kadro Cetvelleri Hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25616 Sayılı Teklifi.

5-Yıllara Yaygın Hizmet Alımı Hakkında Bilgi İşlem Müdürlüğünün Teklfi.

6- İlçe Emniyet Müdürlüğünün Talebi Hakkındaki Fen İşleri Müdürlüğünün Teklifi.

7- Yönetmelik Değişikliği Hakkında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Teklifi

8- Esenler Spor Kompleksi Ücret Tarifesi Hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Teklifi.

9- Parsel Takası Hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Teklifi

10-Yönetmelik Değişikliği Hakkında Kültür İşleri Müdürlüğünün Teklifi.

11-Yönetmelik Değişikliği Hakkında Spor İşleri Müdürlüğünün Teklifi.

12- "Esen Bebe Projesi" Hakkında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Teklifi.

13- Tahsis Hakkındaki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Teklifi.

14- Protokol Yapma Yetkisi Hakkındaki Kültür İşleri Müdürlüğünün Teklifi.

Raporlar:

1- Otopark Bedelinin Tespiti hk. Hukuk ve Temel Haklar- Plan ve Bütçe Müşterek Komisyon Raporu.

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Kaynak: Habermetre