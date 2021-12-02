ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 2 Aralık 2021

ABONE OL BELEDİYE MECLİSİ 6 ARALIK'TA Esenler Belediye Meclisinin 6. Seçim Yılı 3. Dönem Aralık Ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanıyor.

Birlik Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi, No: 6-8 Esenler adresinde bulunan Esenler Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında yapılacak toplantıların ilk birleşimi 06 Aralık 2021 Pazartesi günü, Saat: 15. 00'de gerçekleşecek.

GÜNDEM :

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

1- Esenler Antika Pazarı Kurulması Hakkında. Kültür İşleri Müdürlüğü Teklifi.

2- Kadro Cetvelleri Hakkında. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Teklifi.

3- Belediyemiz ile Kardeş Belediye Olma Talebi Hakkında. Yazı İşleri Müdürlüğü Teklifi.

4- Esenler İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları 2. 11. Maddesine İlişkin

Plan Notu Tadilatı Hakkında. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Teklifi.

5- Tahsis Hakkında. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Teklifi.

6- Trafo Yeri Hakkında. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Teklifi.

7- Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi Hakkında. Bilgi İşlem Müdürlüğü Teklifi.

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