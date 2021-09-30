ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 30 Eylül 2021

ABONE OL BELEDİYE MECLİSİ 4 EKİM'DE Esenler Belediye Meclisi'nin 6. Seçim Yılı 3. Dönem Ekim ayı Meclis Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; "Birlik Mahallesi, Mehmet Akif İnan Caddesi, No: 6-8 Esenler adresinde bulunan Esenler Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında yapılacaktır. Ekim ayı Meclis Toplantılarının ilk birleşimi 0 4 Ekim 2021 Pazartesi günü, Saat: 15. 00'de yapılacaktır.

GÜNDEM :

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

2022 Mali Yılı Performans Programı hk. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Teklifi. 2022 Mali Yılı Yatırım Programı hk. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Teklifi. 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı hk. Mali Hizmetler Müdürlüğü Teklifi. Kadro Cetvelleri hk. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Teklifi. Yönetmelik Değişiklikleri hk. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Teklifi. Raporlar:

Cadde ve Sokak İsmi verilmesi hk. Hukuk ve Temel Haklar- Kentsel Dönüşüm, Mesken, Altyapı ve Deprem Müşterek Komisyon Raporu. Protokol Yapma Yetkisi verilmesi hk. Hukuk ve Temel Haklar-Plan ve Bütçe Müşterek Komisyonu Raporu.

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