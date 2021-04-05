Belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı, toplantı ertelendi
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Belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı, toplantı ertelendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı, toplantı ertelendi

ÇANAKKALE Belediye Meclisi'nde bir üyenin koronavirüs testi pozitif çıkınca, nisan ayı toplantısının 3'üncü oturumu ertelendi.

ÇANAKKALE Belediye Meclisi'nde bir üyenin koronavirüs testi pozitif çıkınca, nisan ayı toplantısının 3'üncü oturumu ertelendi.

Çanakkale Belediyesi nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1'inci oturumu, 1 Nisan, 2'nci oturumu ise 2 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Bugün yapılması planlanan 3'üncü oturum, bir meclis üyesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca ertelendi. Son 2 oturuma katılan kişilerin izolasyona alınması bekleniyor.


Belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı, toplantı ertelendi
Belediye meclis üyesinin testi pozitif çıktı, toplantı ertelendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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