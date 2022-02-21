Belediye meclis üyesinin kadın beden tasvirli paylaşımına tepki yağdı

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca Belediyesin CHP'li meclis üyesi Bülent Uygur, zeytinyağı fiyatlarına dikkat çekmek için yaptığı kadın beden tasvirli paylaşımı tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine CHP'den istifa ettiğini duyuran Uygur, "İroni yapmak istedim ancak yanlış anlaşıldım" dedi.

Buca Belediye Meclisi CHP'li Meclis Üyesi Bülent Uygur, zeytinyağındaki fiyat artışına dikkat çekmek için sosyal medya hesabından kadın bedeni tasvir eder şekilde ifadeler kullanması tartışmalara neden oldu. Sosyal medya hesabından kadın fotoğrafları kullanarak, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zerafete, bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Tavada yapacaksınız. Tavanın içerisine koyunca kısık ateşte çıtır çıtır ses getirecek. Adeta bir asalet timsali. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem. O şişenin içinde duruşundaki sadeliğe bakın. Bence Ayvalık yöresi zeytinyağı ve 0 asit. En az 100 TL'dir litresi. Gerçekten muhteşem değil mi? (Siz ne zannetmiştiniz ki?)" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda CHP Tire'nin o dönemki İlçe Başkanı Hakan Şenoyar da ilçe sınırları içerisinde yapılmak istenen ve yoğun tepkilere neden olan mermer ocağına dikkat çekmek için bir kadın bedeni görselini kullanarak paylaşım yapması da tepkilere neden olmuştu.