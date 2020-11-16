Belediye Meclis üyesi ikinci kez koronavirüse yakalandı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kartal, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kartal, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Geçen aylarda koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından taburcu olan Taşköprü Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kartal, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Çeşitli şikayetler nedeniyle Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne başvuran Kartal'ın burada yapılan testi pozitif çıktı. Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan Kartal, daha sonra Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kartal'ın hastanede tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı