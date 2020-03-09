Belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısında buluştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısında buluştu - Haber
Fatih, Konya, Hüyük, Güncel

Belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısında buluştu

Hüyük ilçesinde görev yapan belediye meclis üyeleri, düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldı.

09.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16
Belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısında buluştu

Hüyük ilçesinde görev yapan belediye meclis üyeleri, düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldı.

Hüyük'ün Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Hüyük Belediye Meclis Üyesi Fatih Bilir, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldıklarını söyledi.


Toplantıda ilçelerde öne çıkan projeleri ve belediye hizmetlerini de konuştuklarını vurgulayan Bilir, şunları söyledi:

"Konusunda uzman olan hocalarımızdan belediyecilik ve halkla ilişkiler konularında önemli bilgiler edindik. Gerçekten biz meclis üyeleri için faydalı bir eğitim semineri oldu. Mevzuatlarla ilgili aklımıza takılan tüm soruların bu eğitimlerde cevaplarını aldık. Ayrıca, diğer ilçelerden gelen meclis üyesi arkadaşlarımızla da güzel bir kaynaşma ve görüş alışverişi imkanı oldu. Bu önemli organizasyonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a meclis üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Bakan Soylu büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi Haber
Bakan Soylu büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Angela Merkel Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Emine Bulut Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Gökhan Gönül İsmail Kartal Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısında buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:45:31. #1.14#