Belediye meclis toplantıları haziran sonuna kadar ertelendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Belediye meclis toplantıları haziran sonuna kadar ertelendi - Haberler
İçişleri Bakanlığı, Güncel

Belediye meclis toplantıları haziran sonuna kadar ertelendi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine, haziran sonuna kadar yapılacak tüm belediye meclis toplantılarının ertelenmesi için genelge gönderdi.

26.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:43
Belediye meclis toplantıları haziran sonuna kadar ertelendi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında gönderdiği ek genelge ile; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri, mahalli idare birlikleri meclisleri ve il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi.

Genelgeye göre mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alındığında izin verilebilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine, 'Kovid-19'la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemler' adıyla gönderilen genelgede şu bilgilere yer verildi:

"Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz, tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda, Valilik/kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalıdır.

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecektir. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlarımız tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim."

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Emine teyze 'Kuzularım aç yem istiyorum' dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu
Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Belediye meclis toplantıları haziran sonuna kadar ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 18:13:59. #1.15#
title