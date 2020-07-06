"Belediye mahallemizde çadırı" yeniden hizmette
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"Belediye mahallemizde çadırı" yeniden hizmette

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulmak amacı ile uygulamaya konulan "Belediye mahallemizde çadırı" yeniden hizmette.

06.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:35

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüm bulmak amacı ile uygulamaya konulan "Belediye mahallemizde çadırı" yeniden hizmette.

31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından İlkadımlıların taleplerine en hızlı şekilde cevap vermek amacı ile İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından uygulamaya konulan ve korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen belediye mahallemizde çadırı uygulaması Zeytinlik Mahallesi'nde yeniden hizmete başladı.

İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi koordinesinde İlkadım Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri, Muhtarlık İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri ekiplerinin hazır bulunduğu mahallede tüm hizmetler eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar tarafından iletilen taleplere hızlı bir şekilde çözüm bulunmasının sağlandığı proje, birer haftalık süre ile İlkadım'ın tüm mahallelerinde hizmet verecek. Yeniden hizmete başlayan projenin ilk gününde çalışmaları yerinde inceleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Yeni normalleşme sürecinde hizmetlerimize hız katacağız"

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle ara verilen projeyi yeniden uygulamaya koyarak vatandaşların taleplerine en iyi şekilde çözüm bulacaklarını ifade eden Başkan Demirtaş, şunları söyledi:

"Yaşanan zorlu sürecin ardından hem tedbirleri en üst seviyede uygulamayı hem de yeni normalleşme sürecine en iyi şekilde uyum sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra halkımız tarafından iletilen ve çözüm bekleyen sorunları hızlı bir şekilde cevap vermeyi amaçlıyoruz. Pandemi süreci boyunca ara vermek zorunda kaldığımız belediye mahallemizde çadırı projemizle önceden olduğu gibi yine vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurarak öneri ve taleplerini bire bir dinleme şansı buluyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve birim müdürlerimizin de eşliğinde en doğru çözümü en hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. Bir hafta süre ile tüm mahallelerimizde hizmet verecek çadırımıza isteyen tüm vatandaşlarımız gelerek hem talep ve önerilerini iletebilir hem de hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirler." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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