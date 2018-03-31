Belediye Lojmanları Dar Gelirlilere Açıldı

Tunceli'de, belediyeye ait ve biri başkanlık konutu olan 12 lojman, düzenlenen kura çekimiyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kimsenin oturmadığı boş durumdaki 11 lojmanın, dar gelirlilere ücretsiz olarak dağıtılması için Tunceli Belediyesi Toplantı Salonu'nda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 11 lojmanın yanı sıra boş olan başkanlık konutunun anahtarını ise eşi vefat eden 5 çocuklu Ayşe Arslan'a teslim etti.

Sonel, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Size tahsis ettiğimiz konutları herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceksiniz. Belediyemizin dubleks lojmanının anahtarını Ayşe Arslan hanıma veriyorum. Çünkü Ayşe hanım kardeşimizin 5 yetim çocuğu var. O çocuklar bizim de evladımız ve bu lojmanı onlara vermeyi uygun gördük. Diğer 11 konut için herkes kura çekerek kendi oturacağı daireyi belirleyecek. Helalı hoş olsun. İlk kurayı çeken İsmail Çelik'e hem ev hem de yeni yaptırdığımız parkta iş veriyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kura çekimine katılanlardan okuma yazma bilmeyenleri kurslara yazılması için destekleyeceğini belirten Sonel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açtığımız kurslar var. Fakat tesadüfen burada 3 hanım kardeşimizin okuma yazma bilmediğini öğrendik. Bu kardeşlerimize gerekirse tahsis ettiğimiz konutlarında kurs açacağız. Kurslarda okuma yazmayı öğrenen vatandaşlarımıza da sürpriz hediyeler takdim edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından düzenlenen kura çekimi ile 11 konutun anahtarları, hak sahiplerine verildi.