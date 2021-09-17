BELEDİYE LEVHASINI HURDACIYA KAPTIRMAYAN İZCİ'Yİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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BELEDİYE LEVHASINI HURDACIYA KAPTIRMAYAN İZCİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin uyarı levhasını almak isteyen hurdacıyı engelleyen Gülten İzci'yi evinde ziyaret etti.

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin uyarı levhasını almak isteyen hurdacıyı engelleyen Gülten İzci'yi evinde ziyaret etti. İzci'nin levhayı hurdacıdan kurtardığı anın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşırken Başkan Uysal, Sadece kamu malını korumadınız aynı zamanda bu konuda topluma çok iyi örnek oldunuz dedi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi'nde 'çek çek' diye tabir edilen arabasıyla gezerek hurda toplayan bir kişi, belediyenin altyapı çalışmaları sırasında vatandaşların güvenliğini almak için kullandığı uyarı levhasını götürmek istedi. Levhayı aracına yüklemeye çalışan kişiye mahalle sakinlerinden Gülten İzci, tepki gösterdi. Levhayı hurdacının elinden çekip alan İzci, hurdacı sokakta gözden kaybolana dek belediye levhasının başında bekledi. Hurdacı gözden kaybolduktan sonra, İzci, levhayı kaldırım kenarına aldı.

İzci'nin levhayı hurdacının elinden aldığı anlar bir evin balkonundan cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken İzci'nin davranışı büyük takdir topladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal da belediye levhasını koruyan İzci'yi evinde ziyaret etti. Mahalle muhtarının eşlik ettiği Uysal, teşekkürlerini dile getirirken kamu mülküne sahip çıkma davranışının, duyarlılığının eskisi kadar canlı olmadığını söyledi. Çocukluğunda bu duygunun daha yüksek olduğunun altını çizen Başkan Uysal, Sadece kamu malını korumadınız, aynı zamanda bu konuda topluma çok iyi örnek oldunuz dedi. İzci'nin davranışı kadar yaşananların kayıt altına alınmasının ve paylaşılmasını da önemli olduğunu dile getiren Başkan Uysal, videoyu çekip paylaşanlara da teşekkür etti. İzci ise ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken, devletin malını kendi malı olarak gördüklerini söyledi, Sizin emanetiniz bizim emanetimizdir dedi.

BELEDİYE LEVHASINI HURDACIYA KAPTIRMAYAN İZCİ'Yİ ZİYARET ETTİ

BELEDİYE LEVHASINI HURDACIYA KAPTIRMAYAN İZCİ'Yİ ZİYARET ETTİ

BELEDİYE LEVHASINI HURDACIYA KAPTIRMAYAN İZCİ'Yİ ZİYARET ETTİ

BELEDİYE LEVHASINI HURDACIYA KAPTIRMAYAN İZCİ'Yİ ZİYARET ETTİ
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Haber: BELEDİYE LEVHASINI HURDACIYA KAPTIRMAYAN İZCİ'Yİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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