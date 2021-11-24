Belediye Kütüphanelerine E-Devlet üzerinden erişim açıldı

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Artık Belediye Kütüphanelerinde Katalog Tarama, Belediye Kütüphanelerine Üyelik Başvurusu ve Belediye Kütüphaneleri Üyelik Bilgisi Sorgulama işlemleri de e-devlet üzerinden sağlanabilecek.

İnegöl Belediyesi'nde başlayan dijital değişim ve dönüşüm ile birlikte bu alanda çalışmalar sürüyor. Özellikle son dönemde online işlemler ve e-devlet üzerinden sunulan hizmetler konusunda ciddi bir çalışma yürüten İnegöl Belediyesi, buradan sunduğu 46 hizmet ile Türkiye'de e-devlet üzerinden en fazla hizmet sağlayan belediye unvanına sahip olmuştu. Bugün itibariyle 3 yeni hizmet daha e-devlette aktif hale getirilerek toplam hizmet sayısı 49'a yükseldi.

3 YENİ HİZMET DERVREYE ALINDI

İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, son olarak vatandaşların kütüphanecilik hizmetlerini online olarak yapabileceği e-devlet üzerinden Belediye Kütüphanelerinde Katalog Tarama, Belediye Kütüphanelerine Üyelik Başvurusu ve Belediye Kütüphaneleri Üyelik Bilgisi Sorgulama başlıklarını aktif hale getirdi. Vatandaşlar artık kütüphanecilikle ilgili bu 3 hizmeti online olarak gerçekleştirebilecekler.

GÜNÜMÜZÜN EN KIYMETLİ DEĞERİ ZAMAN

Belediye Başkanı Alper Taban, 3 yeni hizmet ve e-devlet üzerinden sunulan hizmetlerin 49'a yükselmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İnegöl Belediyesi olarak teknoloji çağının gerekliliklerini eksiksiz şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Taban, "Dünya değişiyor, gelişiyor. Teknoloji her gün bir adım daha ileri giderken, İnegöl Belediyesi olarak bizler de bu değişim ve dönüşümün gerisinde kalmak istemiyoruz. Bu noktada ciddi bir atılım içerisindeyiz. Günümüzün en kıymetli değeri, zaman. Bizler de vatandaşlarımıza zaman kazandıracak, işlemlerini online olarak yapabilecekleri uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda e-devlet üzerinden sağlanan hizmetler noktasında yoğun bir mesai harcıyoruz. Nihayetinde artık kaçamayacağımız ve uzak duramayacağımız bir dijital ağ var dünyada. Bilişim hizmetleri noktasında sürekli yenilikleri görüyoruz. Artık sanal ticaretler, beraberinde sanal alışverişler, fuarlar, buluşmalar, toplantılar hepsini bizzat kendimiz yaşıyoruz. Tabi bunlarla ilgili olarak da kurum yönetimi noktasında bunların altyapısını oluşturarak hizmetlerimizin vatandaşlarımıza kolayca cep telefonu ve bilgisayarlarına kadar ulaşmasını sağlamış oluyoruz" dedi.

KÜTÜPHANELERE E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİM AÇILDI

İnegöl Belediyesi'nin uzun zamandır e-devlet üzerinden sağlanan hizmetlerde en fazla hizmeti veren Belediye pozisyonunda olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, "Bilgi İşlem Dairemiz yeni yeni hizmetlerin sunulması noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Bugün itibariyle daha önce 46 olan hizmet sayımızı toplamda 49'a yükseltmiş oluyoruz. Yine bu alanda 1400 belediye arasında en fazla hizmet veren belediye unvanımızı da sürdürmüş oluyoruz. Yeni hizmete alınan işlemlerimiz kütüphanelerimizle ilgili. Gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği kütüphanelerimiz için 3 ayrı işlem e-devlette hizmete sunuldu. Artık e-devlet üzerinden Belediye Kütüphanelerinde Katalog Tarama, Belediye Kütüphanelerine Üyelik Başvurusu ve Belediye Kütüphaneleri Üyelik Bilgisi Sorgulama başlıkları aktif hale getirildi. Devreye alınan bu hizmetlerin kurumumuza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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