"Belediye Kütahyaspor ligde başarılı bir sezon geçiriyor"
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"Belediye Kütahyaspor ligde başarılı bir sezon geçiriyor"

14.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:14

Kapalı yüzme havuzu açılışı ve incelemeler için Kütahya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kapalı yüzme havuzu açılışı ve incelemeler için Kütahya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Akkent Mahallesi'ne yapılan kapalı yüzme havuzu açılışı ve ilçe ziyaretleri için Kütahya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Işık, Bakan Kasapoğlu'na ziyarette Belediye Kütahyaspor atkısı hediye etti. Kütahyaspor atkısını Bakan Kasapoğlu'nun boynuna takan Başkan Işık, Belediye Kütahyaspor'un ligde başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.

Başkan Işık, Bakan Kasapoğlu'na, Kütahyalıların uzun yıllardır hayalini kurduğunu ve talep ettiği stadyum konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Kütahya'da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a misafirperverliği için teşekkür etti. Başkan Işık'ı ziyareti sonrasında, Bakan Kasapoğlu, Belediye hizmet binası önünde dinlenen gençlerle kısa süreli sohbet etti. Gençlerin kendisine ikram ettiği çekirdeği kabul eden Bakan Kasapoğlu, ilçe ziyaretleri için Kütahya'dan ayrıldı. - KÜTAHYA

'Belediye Kütahyaspor ligde başarılı bir sezon geçiriyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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