Belediye Kütahyaspor Karaca'ya emanet
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Belediye Kütahyaspor Karaca'ya emanet

Belediye Kütahyaspor Karaca'ya emanet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Belediye Kütahyaspor, gelecek sezon için aradığı teknik direktör ile anlaşma sağladı.

Belediye Kütahyaspor, gelecek sezon için aradığı teknik direktör ile anlaşma sağladı. Belediye Kütahyaspor'un yeni teknik direktörü Hakan Hayati Karaca oldu.

TFF Misli.com 3. Ligdeki mücadelesini sürdüren ve geçtiğimiz günlerde olağan genel kurulunu yapan Belediye Kütahyaspor'da, kamuoyunun ve spor camiasının merakla beklediği teknik direktör belli oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, makamında Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kulüp Başkanı Cahit Özel, Belediye Kütahyaspor kulüp yöneticileri, sportif direktör Tolga Tağ ile yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün Hakan Hayati Karaca olduğunu söyledi.

15 gündür devam eden teknik direktör arayışlarının sonunda Kütahya'ya ve Belediye Kütahyaspor ruhuna uygun ismi bulduklarını belirten Başkan Işık, "Belediye Kütahyaspor'un çok saygı değer camiası ve Kütahyalı hemşerilerim. İlgili komisyon üyesi, kulüp başkanı ve başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte son 15 gündür yaptığımız istişare sonucunda kamuoyumuzun beklediği kararı açıklamak için bir aradayız. Belediye Kütahyaspor'umuzun teknik direktörü Hakan Hayati Karaca üzerinde oy birliği ile ittifakta kaldık. Komisyonumuz yaptığımız tüm görüşmeler sonucunda kulübümüzü çalıştıracak hocanın Karaca olması üzerine karar verdi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip eylesin. Hocamızla birlikte takımımızı çalıştıracak yardımcı hocalarımız, Eren Matyar, Hakan Uzgören, Abdi Turan ve kaleci antrenörü Mücahit Dönmez ekipte göreve alacak" dedi. - KÜTAHYA

Belediye Kütahyaspor Karaca'ya emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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