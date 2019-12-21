Belediye Kütahyaspor devre arası hazırlıklarını başladı

21.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:40

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 9.grupta mücadele eden ve sezonun ilk yarısını, en yakın rakibine 5 puan fark atarak namağlup lider tamamlayan Belediye Kütahyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı.



Devre arasını üç etapta değerlendirecek olan Mavi Şimşekler 28 Aralık'ta Antalya'ya gidecek. Sezonun ilk yarısını namağlup lider tamamlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Kütahyaspor Sportif Direktörü Tolga Tağ, "İlk yarıyı 5 puan fark atarak lider bitirsek de henüz işimiz bitmedi, daha iyisini yapmak durumundayız. Hedef takım olmak. Lider olmak zor, zirvede kalabilmek daha da zor. İkinci yarının daha sıkı ve kolay olmayan şartlarda geçeceği bilinciyle, rehavete kapılmadan, daha çok çalışarak sezon sonunda profesyonel lige çıkmak en büyük arzumuzdur" dedi.



Devre arası transfer dönemini değerlendiren Tolga Tağ, "Sezon başında olduğu gibi yine takımımızın başarisi için, kadro içi rekabeti artıracak gerekli gördüğümüz mevkilere transfer yapmayı planlıyoruz. Ara transfer döneminde istediğimiz özelliklerde oyuncuyu almak, bulmak hiç de kolay değil. Görüştüğümüz, ilgilendiğimiz birkaç futbolcu var. Takımdaki iç dengeleri bozmadan, oyuncu kazançlarında uçurum olmadan, birlikte yakaladığımız bu güzel ortama uyum sağlayacak sporcuları takımımıza kazandıracağız" ifadelerine yer verdi.



Devre arası kamp dönemini, üç etapta yapacakları çalışmalarla değerlendireceklerini belirten Tağ, "5 günlük izinin ardından toplanan takımımız Kütahya'da, Halil Akkaş Sahasında çalışmalarına başlıyor. 28 Aralık'ta Antalya Sensitive Premium Resort Hotel'de ikinci etap kampımız başlayacak. Antalya Kampımız, 31 Aralık, 5 Ocak ve 9 Ocak'ta yapacağımız 3 hazırlık maçının ardından 10 Ocak'ta sona erecek ve tekrar Kütahya'da son hazırlıklarımızı sürdürerek Hendekspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA