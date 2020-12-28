Belediye Kütahyaspor'da hedef 3 puan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Belediye Kütahyaspor'da hedef 3 puan

28.12.2020 19:52 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:57
Belediye Kütahyaspor'da hedef 3 puan

TFF 3. Lig'de mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, 30 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Mardin Fosfat Spor ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig'de mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, 30 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Mardin Fosfat Spor ile karşılaşacak. Son idmanını yapan Mavi-Şimşekler Mardin'e hareket etti.

TFF 3. Lig'de 25 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Belediye Kütahyaspor, 16. haftada Mardin Fostat Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Son idmanını teknik direktör Polat Çetin yönetiminde gerçekleştiren Mavi Şimşekler, idmanın ardından Mardin'e hareket etti. Çarşamba günü oynanacak maç için yola çıkan Belediye Kütahyaspor'da hedef 3 puan alarak ilk yarıyı zirvede tamamlamak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar Fahriye Evcen Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Erol Bulut Ömer Bayram Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye Kütahyaspor'da hedef 3 puan | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 19:57:24. #1.14#
title