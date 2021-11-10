Belediye Kütahyaspor'a moral ziyareti

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık, TFF 3. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kahta 02 Spor'la karşılaşacak Belediye Kütahyaspor'un antrenmanını ziyaret ederek moral verdi.

Adıyaman'ın temsilcisi Kahta 02 Spor'la karşı karşıya gelecek Belediye Kütahyaspor Kulübünün yönetici, teknik heyeti ve oyuncularıyla Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda bir süre sohbet eden Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Işık, başarılar diledi.

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Vali Ali Çelik, Belediye Kütahyaspor'un bir üst lige yükselmesi ve başarılı olması için tüm şehrin elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Çelik, "İnşallah Kahta 02 karşılaşmasından galibiyetle döneceğiz. Bize yaşattığınız duygular için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Önemli bir maç öncesi Vali Ali Çelik'in ziyaretinin büyük moral verdiğini belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Kütahyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çolak ile futbolcular başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette futbolculara baklava ikram edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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