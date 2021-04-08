Belediye Kütahyaspor: 0-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye Kütahyaspor: 0-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Belediye Kütahyaspor: 0-0

STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler (xx), Recep İlker Kor (xx), Gökhan Salduz (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Serhat (x) (Dk. 72 Tahir x), Sabri (xx), Mert (xx), Hüseyin (xx), Kutay (x) (Dk. 55 Görkem x), Cem (xx) (Dk.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler (xx), Recep İlker Kor (xx), Gökhan Salduz (xx)FETHİYESPOR: Serkan (xx) - Serhat (x) (Dk. 72 Tahir x), Sabri (xx), Mert (xx), Hüseyin (xx), Kutay (x) (Dk. 55 Görkem x), Cem (xx) (Dk. 83 Hakan Yakup), Berkay (xx), Anıl (xx), Yakup (xx), Ali Han (xx)BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Osman (xx) - Emrah (xx), Enes (x) (Dk. 75 Erdem x), Tuncay (xx), Güven (x) (Dk. 75 Muhammet Enes x), Ömer (x) (Dk. 44 Murat x), Ahmet (xx), Alican (xx) (Dk. 86 Bora x), Erdi (xx), Ali Han (x) (Dk. 75 Fatih x), İsmail (xx)SARI KARTLAR: Cem, Yakup, Berkay, Mert (Fethiyespor), Emrah, Muhemmet Enes (Bld Kütahyaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışındaki iki takımdan zirve takipçisi Fethiyespor, 30'uncu haftada konuk ettiği lider Belediye Kütahyaspor'la 0-0 berabere kalarak rakibine yaklaşma fırsatını kaçırdı. Maçtan önce 4 futbolcusunda koronavirüs vakasına rastlanan Fethiyespor, bu sonuçla 51 puana ulaştı. Kütahya temsilcisi puanını 58'e çıkarırken, ev sahibi ekip son 4 haftaya zirvenin 7 puan gerisinde girdi. Üst üste aldığı 2 yenilginin ardından 1 puanla yetinen Fethiye temsilcisinin galibiyet özlemi 3 maça yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belediye Kütahyaspor: 0-0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:46:26. #1.14#
title