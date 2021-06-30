Konservatuarımızda Yaz Kursları Başladı
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Konservatuarımızda Yaz Kursları Başladı

Konservatuarımızda Yaz Kursları Başladı
Habermetre - Haberler | Yaşam

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında yaz dönemi kursları başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında yaz dönemi kursları başladı.

Pandemiden dolayı uzun süredir kapılarını kursiyerlerine açamayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Belediye Konservatuarı 2021 yaz dönemi kursları başladı.

Yeni eğitim dönemi hakkında bilgi veren yetkililerimiz, "Pandemiden dolayı uzun zamandır ayrı kalmak zorunda kaldığımız kursiyerlerimizle çok şükür bir araya geldik. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından keman, gitar, bağlama, piyano, ney, resim ve tiyatro gibi bölümlerimize yoğun ilgi gösteren kursiyerlerimiz eğitimlerine başladı. 12 yaşından büyük kursiyerlerimizin ücretsiz olarak katılabildiği kurslarımızın sonunda başarılı olan kursiyerlerimize katılım belgesi takdim edeceğiz" diyerek bilgi verdi.

Kursiyerler ise kendilerine böyle bir imkan sunan Belediyemize teşekkür etti.

Konservatuarımızda Yaz Kursları Başladı
Konservatuarımızda Yaz Kursları Başladı

Kaynak: Habermetre

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