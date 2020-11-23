Belediye, kış öncesi saha çalışmalarını hızlandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye, kış öncesi saha çalışmalarını hızlandırdı

23.11.2020 14:54 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:57
Belediye, kış öncesi saha çalışmalarını hızlandırdı

Kırşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesinde saha çalışmalarını hızlandırdı.

Kırşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesinde saha çalışmalarını hızlandırdı.

Belediye ekipleri havaların soğumasına bağlı çalışmalarını hızlandırarak asfalt serimi, kilitli parke ve kaldırım sert zemin çalışmaları, su- kanalizasyon bağlantıları, çiçek ekimi ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 14 mahallede yürütülen çalışmaların hızlandırıldığını ve mevsimsel çalışmaların yürütüleceğini söyledi. Ekicioğlu, açıklamasında; "Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz daha güzel ve yaşanılır bir Kırşehir için çalışmalarına devam ediyorlar. Kış mevsiminin yaklaşması ile 14 mahallemizde de saha çalışmalarına yoğunlaşmış bulunmaktayız. Kış mevsiminde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu soğuk günlerde büyük bir özveri ile sahada gayret gösteren emekçi arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi. - KIRŞEHİR

Belediye, kış öncesi saha çalışmalarını hızlandırdı
Belediye, kış öncesi saha çalışmalarını hızlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'GAP'ın başkenti'nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı
"GAP'ın başkenti"nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı
Toprağın buz tuttuğu Erzurum'da kış öncesi mezar yeri açma çalışmaları sürüyor
Toprağın buz tuttuğu Erzurum'da kış öncesi mezar yeri açma çalışmaları sürüyor
Kış uykusu öncesi barınaktaki ayılara özel beslenme programı
Kış uykusu öncesi barınaktaki ayılara özel beslenme programı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Bülent Turan İlham Aliyev Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Teoman Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Medya Rusya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye, kış öncesi saha çalışmalarını hızlandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 14:58:27. #1.14#
title