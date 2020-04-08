Belediye kendi ürettiği maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye bünyesinde kurulan atölyede üretilen maskeler, vatandaşlara dağıtılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye bünyesinde kurulan atölyede üretilen maskeler, vatandaşlara dağıtılıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in talimatıyla belediye sürekli eğitim merkezinde kurulan atölyede gönüllü 32 kadın tarafından günlük yaklaşık 2 bin adet maske üretimi yapılıyor.

Üretilen maskeler, kamu kurumları ve vatandaşlara belediye binası önünde ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, ilçede dezenfekte, ilaçlama, eldiven ve maske konusunda sorun yaşanmadığını kaydetti.

Gönüllü kadınların emekleri sayesinde maske üretiminin gerçekleştiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bir maske üretim atölyesi açtık. Gece gündüz üretim yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu ürettiğimiz maskeler yıkanabilir özelliğe sahip. Her zaman söylediğim gibi en büyük ilaç, en büyük doktor, en büyük tedavi, kendimizi bir birimizden uzak tutmaktır. Bir arada olmayacağız, tokalaşmayacağız, sosyal mesafeye riayet edeceğiz ve kendimizi her şeyden tecrit edeceğiz. Bu süreç geçene kadar kurallara uymamız gerekiyor. Bu süreç inşallah uzun bir süreç değil, yakın bir tarihte normal hayata döneceğiz."

Kaynak: AA