Belediye kendi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Belediye, korona virüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Belediye, korona virüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Halk sağlığını öncelikli tutan ekipler, ilçe genlinde vatandaşlara belediye sürekli eğitim merkezinde gönüllü kadınların günlük 2000 üretimi olan maskeleri ücretsiz dağıtımını sürdürüyor.

Korona virüsü salgını sonrasında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahinin talimatıyla belediye sürekli eğitim merkezinde kurulan atölyede kadın girişim, üretim ve işletme kooperatifi üyeleri ve gönüllü 32 kadınlar tarafından üretilen maskeler kamu kurumları ve ilçe halkına belediye binası yanında bulunan korona virüs ofisinde ücretsiz dağıtılıyor.

Toplam 32 bayanın çalıştığı atölyede günde 2 bin adet maske üretiliyor. Sabahın erken saatlerinde maske üretim atölyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Şahin, üretilen 2 bin maskeyi zabıta ekipleriyle birlikte kamu kurumları, ilçe esnafı ve belediye binası yanında bulunan korona virüs ofisinde gördüğü vatandaşlara dağıtarak vatandaşlardan sürekli sosyal mesafeyi korumaları için uyarılarda bulundu.

Maske dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Şahin "Bu virüs salgını herkesin televizyonlardan ve sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla dünyanın en büyük afetidir. Sürecin kısa olması ve zayiatın az olması için dua ediyoruz. Bunun olabilmesi içinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediklerini can kulağıyla dinleyeceğiz, Sağlık Bakanımızın açıklamalarına riayet edeceğiz, doktorlarımızın söylediklerini de harfiyen uygulayacağız. Belediye olarak ilçemizde ve köylerimizde dezenfekte, ilaçlama, eldiven ve maske dağıtımında hiçbir sıkıntımız yok, bütün bunları layıkıyla yapılıyoruz. Bir maske üretim atölyesi açtık. Gece gündüz üretim yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bu ürettiğimiz maskeler yıkanabilir özelliğe sahip. Her zaman söylediğim gibi en büyük ilaç, en büyük doktor, en büyük tedavi, kendimizi bir birimizden uzak tutmaktır. Bir arada olmayacağız, tokalaşmayacağız, sosyal mesafeye riayet edeceğiz ve kendimizi her şeyden tecrit edeceğiz. Bu süreç geçene kadar kurallara uymamız gerekiyor. Bu süreç inşallah uzun bir süreç değil, yakın bir tarihte normal hayata döneceğiz ve normal hayat başladıktan sonra da bütün bunlar acı bir hatıra olarak hatıralarımızda kalacaktır. Zamanımızı birbirimizden uzakta geçirmeye bakalım çünkü bu virüsün insana her türlü yoldan bulaşma imkanı var. Bundan korunmanın bir tek yolu var, bir birimizden uzak duracağız. Hastaneleri, kaymakamlığı, belediyeyi mecbur olmadıkça işgal etmeyelim. Bütün herkesin bir tek hedefi var, bu sağlık sorununu çözebilmek ve sorunsuz günü geçirebilmek ancak sağlık sorunu olduğu zaman bütün meselemiz sağlığa odaklı olacak. Sağlık meselesinde hepimiz el birliğiyle birbirimize yardım edeceğiz ve bu badireyi birlikte atlatacağız. Gün birlik ve beraberlik günüdür " diye konuştu.

Kendilerine ücretsiz maske dağıtılan vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA