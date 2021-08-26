Belediye kapalı ve klimalı duraklar yapacak
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Belediye kapalı ve klimalı duraklar yapacak

Belediye kapalı ve klimalı duraklar yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars Belediye Başkanlığı'nca vatandaşlara kış aylarında da daha iyi hizmet sunmak adına 15 adet kapalı ve klimalı duraklar yapılacak.

Kars Belediye Başkanlığı'nca vatandaşlara kış aylarında da daha iyi hizmet sunmak adına 15 adet kapalı ve klimalı duraklar yapılacak.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda kentteki iklim şartları gözetilerek kent içi ulaşım faaliyetlerini destekleyecek nitelikte konforlu duraklar yapılması ve şehre estetik görüntü katacak reklam unsurlarının ihale ve yapım çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanlığı'nca kenttin muhtelif yerlerine 15 klimalı kapalı durak, 15 kapalı durak, 40 açık durak koyulacak.

Belediye ayrıca 40 raket vitrini, 80 billboard, 2 totem tabela, 2 CLP silindir kule, 2 megalight yeri olmak üzere toplam 196 açık hava reklam işletmeciliği elemanı yapım ve kiralama ihalesi işlemleri yapılacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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