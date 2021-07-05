Belediye iştiraklerine 2. yıl ücret zammı belli oldu
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Belediye iştiraklerine 2. yıl ücret zammı belli oldu

Belediye iştiraklerine 2. yıl ücret zammı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelerinde çalışan yaklaşık 6 bin 331 kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi gereğince Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı zamla birlikte...

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelerinde çalışan yaklaşık 6 bin 331 kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi gereğince Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı zamla birlikte yüzde 17,53 oranında zam alınacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yapılan zam oranını değerlendirerek; "Kayseri Büyükşehir, KASKİi Genel Müdürlüğü, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye şirketlerinde çalışan 6 bin 331 üyemize TÜİK in açıklamasıyla birlikte temmuz ayı itibariyle yüzde 17,53 oranında zam yapılacaktır. Üyelerimizin ücretlerine, iş risklerine ve sosyal haklarına açıklanan bu Tüfe oranları yansıtılacaktır. En düşük günlük yevmiye alan üyemiz 119,25 TL den yapılacak olan yüzde 17,53 zam ile birlikte 140,15 TL'ye yükselecektir. İş riski alan üyelerimize de ayrıca yüzde 17,53 oranın da zam yapılacaktır. Kurban Bayramı öncesi de toplu iş sözleşmesinde hak ettiğimiz ikramiyeler bayram öncesi işçilerimizin hesaplarına zamlı olarak yatırılacaktır. Üyelerimizin aldıkları farkları aileleriyle birlikte huzur içerisinde harcamalarını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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