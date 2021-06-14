Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor
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Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor

Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan Bozüyük Belediyesi işletmeleri yeniden hizmete açılıyor.

Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan Bozüyük Belediyesi işletmeleri yeniden hizmete açılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşların yoğun olarak uğrak yerlerinde olan Manişar Parkı ve Cemalettin Köklü Parkı'nda bulunan işletmeler yarından itibaren Bozüyüklü vatandaşlara kapılarını açacak. Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için işletmeler açılış öncesinde belediye ekiplerince detaylı bir şekilde temizlendi. İşletmeler pazar günü hariç haftanın 6 günü akşam saat 21.00'e kadar hizmet verecek. - BİLECİK

Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor
Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor
Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor
Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor
Belediye işletmeleri yeniden faaliyete geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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