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Belediye işlemlerinizi internet üzerinden yapabilirsiniz

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, koronavirüs (Covid -19) ile mücadele kapsamında halkın sağlığını korumak için ilçe sakinlerini işlemlerini belediyeye gelmeden online olarak internet üzerinden yapmaya davet etti.

19.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:55
Belediye işlemlerinizi internet üzerinden yapabilirsiniz

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, koronavirüs (Covid -19) ile mücadele kapsamında halkın sağlığını korumak için ilçe sakinlerini işlemlerini belediyeye gelmeden online olarak internet üzerinden yapmaya davet etti.

İlçe genelinde 100'e yakın noktada ücretsiz internet sağladıklarını söyleyen Çağırıcı, "Çok iyi bir EBYS uygulamamız var. Yoğun ilgi gören online hizmetimiz 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Salgın nedeniyle hemşerilerimizin işlemlerini evden internet üzerinden yapmaları sağlıkları açısından önemli olacaktır" tavsiyesinde bulundu.

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehlikesine karşı halkın sağlığını korumak için teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi, ilaçlama, dezenfekte ve denetleme çalışmalarının ardından bir adım daha attı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Akıllı Belediyecilik Projesi kapsamında uygulamaya koyduğu Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin (EBYS) uygulamasını ilçe sakinlerinin kullanımına ağırlık vermesini istedi.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında belediyeye ait tüm işlemlerin internet sitesi üzerinden veya çağrı merkezi üzerinden yapmaya davet eden Çağırıcı, "Çok iyi bir EBYS uygulamamız var. Yoğun ilgi gören online hizmetimizi 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımızın çoğu işlemlerini belediyeye gelmeden buradan yapıyordu. Şimdi artık bu sistemi kullanmaya daha çok ağırlık vermeliyiz. Salgın nedeniyle hemşerilerimizin işlemlerini evden internet üzerinden yapmaları sağlıkları açısından önemli olacaktır" dedi. Çağırıcı, 100'e yakın noktada ücretsiz internet hizmeti sunduklarını da belirtti.

30 HİZMET ONLİNE OLARAK VERİLİYOR

İlçe sakinleri bu kritik günlerde belediyeye kadar gitmektense evinde oturduğu yerden dakikalar içinde işlemlerini EBYS üzerinden hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleştiriyor. Online kentsel faaliyetler kapsamında Emlak Vergisi Bildirimi, Emlak Vergisi Bildirim Sureti Sorgulama, Borç Sorgulama ve Ödeme, İmar Durumu Sorgulama, alt yapı, mühendislik, bina, arsa, çevre, temizlik, reklam bildirimleri başta olmak üzere toplam 30 hizmete online olarak veriliyor.

Çağrı merkezi, web, e-devlet ve sosyal medya kanallarıyla işlemler kolayca yapılırken, başvurular tamamladığında vatandaşlar sms ve e-posta yolu ile bilgilendiriliyor. Süreç web sitesi ya da çağrı merkezi üzerinden de takip edilebiliyor. Evrak kayıtlarına bakıldığında elden yapılan işlemlerin online işlemlerden daha az olduğu açıkça görülüyor.


Kaynak: DHA

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