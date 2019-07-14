Belediye işitme engelli ebeveynlerin "kulağı" oldu

YETER ERDİNE - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2,5 yıl önce hayata geçirdiği "Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin Projesi" kapsamında 320 işitme engelli ebeveyne dağıttığı bebek sesi algılayıcısıyla onların adeta "kulağı" oldu.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Tolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, göreve geldiğinde, tüm engelli gruplarının hayatını kolaylaştırmak ve onların yaşamlarına dokunmak üzere projeler hazırlamalarını istediğini söyledi.

Bu kapsamda çeşitli çalışmalar başlattıklarını anlatan Tolay, 2,5 yıl önce de işitme engelli çiftlerin, bebekleri olduğunda ne yapacaklarını düşünüp "Bebekler Ağlamasın Anneler Üzülmesin Projesi"ni hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İşitme engelli ebeveynlerin, bebekleri olduğunda genellikle anne ve babalarından veya yakınlarından yardım almak durumunda kaldığını dile getiren Tolay, "Ebeveynlerimiz nöbetleşe, geceleri birer saat, asker gibi nöbet tutuyordu çünkü bebek ağladığı zaman duymuyorlardı." dedi.

Projeyle bu ailelere bebek sesi algılayıcısı yardımında bulunduklarını belirten Tolay, şunları kaydetti:

"Avrupa'da bu işlerde kullanılan birtakım cihazlar bulunuyor ancak bunlar çok yüksek maliyetliydi, ailelerin bunları alabilecek maddi gücü yoktu. Bu cihazları belediye olarak biz dağıtmaya karar verdik. Anne, cihazı beline bağlayabiliyor, titreşimi var, ışık da yanıyor. Anlıyor ki bebeği ağladı, bebeğiyle ilgileniyor. Baba akşam eve geldiğinde anneyle sohbet ediyor, uyuyan bebekleri ağladığında duymuyorlar. Cihazlarını yanlarına alıyorlar. Bebeklerini duymuş oluyorlar. Uyudukları zaman yanlarına alıyorlar. Titrediği zaman anlıyorlar ki bebek ağlıyor, kalkıyorlar."

Tolay, proje kapsamında ikinci bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini, işitme engelli çiftlerin kapısına ışıklı zil de taktıklarını bildirdi.

Projeye başladıklarında bebekleri olduğunu tespit ettikleri 160 işitme engelli aileye cihazları dağıttıklarını belirten Tolay, ardından daha fazla aileye ulaşmak için dernekler ve nikah daireleriyle iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Tolay, şimdiye kadar toplam 320 aileye hem bebek sesi algılayıcısı cihaz dağıttıklarını hem de evlerine ışıklı kapı zili kurduklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Tek amacımız engellilerin yaşamlarını, sosyal adaptasyonlarını kolaylaştırmak, erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik açısından hayatlarına dokunmak. Bu yönde çok olumlu geri bildirimler var. Bu çiftlerin büyük bölümü eskiden 15 gün kadının annesinin, 15 gün de erkeğin annesinin evinde kalıyordu. Artık kendi evlerinde kalabiliyorlar. Aileler de nefes alıyor."

"İlaç gibi geldi"

İşitme engelli anne Zeynep Elimızraklı (34) ise işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, cihaz için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Cihaz yokken sürekli bebeği kontrol etmek zorunda kaldığını bildiren Elimızraklı, şunları kaydetti:

"Sürekli ağlıyor mu, ne yapıyor, acıktı mı, gözüm ondaydı. Kalkıp kalkıp bebeğe bakıyordum. Düzgün uyku uyuyamıyordum. Bu durum bizi çok rahatsız ediyordu. Bebeğime kayınvalidemin, annemin desteğiyle nöbetleşe bakıyorduk. Şimdi belediyenin verdiği cihazla çok rahatladık, bize ilaç gibi geldi. Ağladığında hemen haberdar oluyorum ve bebeğime bakıyorum."

Kaynak: AA