Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı
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Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı

17.01.2021 00:58 | Son Güncelleme: 17.01.2021 01:01
Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi'nde görevli bir işçisinin, beslediği sokak köpekleriyle oynadığı anların görüntüsü yürekleri ısıttı.

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi'nde görevli bir işçisinin, beslediği sokak köpekleriyle oynadığı anların görüntüsü yürekleri ısıttı.

Darıca Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından bugün, bir belediye işçisinin sokak köpekleriyle oynadığı anlar paylaşıldı. Görüntülerde, sokak köpekleri kendilerini sürekli besleyen belediye işçisinin üzerine atlayarak sevgilerini gösteriyor. Belediye işçisinin de gülerek köpekleri sevdiği video, izleyenlerin yüreklerini ısıtırken, görüntüler tebessümle izlendi.


Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı
Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı
Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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