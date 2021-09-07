Belediye işçisi, iş kazasında hayatını kaybetti, şenlikler iptal

İzmir'in Menemen ilçesinde çöp toplama işlemi sırasında bulunduğu araçtan düşen Menemen Belediyesi işçisi Yusuf Tümenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Menemen ilçesinde çöp toplama işlemi sırasında bulunduğu araçtan düşen Menemen Belediyesi işçisi Yusuf Tümenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlçeyi yasa boğan ölüm sebebiyle belediye tarafından yapılması planlanan 99'uncu Kurtuluş Şenlikleri kapsamındaki açılış ve konserler ileri bir tarihe ertelendi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre belediye işçisi Yusuf Tümenci (39), traktör üzerinde çöp toplama işlemi yapılırken dengesini kaybederek düştü. Düşmenin ardından traktör lastiğinin altında kaldığı ileri sürülen Tümenci'yi görenler durumu ekiplere bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tümenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tümenci'nin vefatı ailesini, sevenlerini, mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Şenlik kapsamındaki açılış ve konserler ertelendi

Menemen Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise Yusuf Tümenci'nin vefatı nedeniyle, ilçenin kurtuluşunun 99'uncu yılı kapsamında yapılması planlanan açılış ve konserlerin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada "Menemen Belediyemizin Temizlik İşleri görevli Yusuf Tümenci (39) kardeşimizi, vazifesi başındayken elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu nedenle 99'uncu Kurtuluş Şenlikleri kapsamındaki açılış ve konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" sözlerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı