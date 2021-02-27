Belediye işçilerinin grev yaptığı Maltepe'de çöpleri İBB ekipleri topluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede 5 gündür toplanmayan çöplerin, İBB ekipleri tarafından toplanmaya başlandığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede 5 gündür toplanmayan çöplerin, İBB ekipleri tarafından toplanmaya başlandığını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediyeye grev nedeniyle çok sayıda vatandaş tarafından temizlik ve çöp toplanmamasıyla ilgili şikayet iletildi.

Halk sağlığı açısından harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "Pandemi döneminde temizlik koşullarının taşıdığı hayati önem nedeniyle, bu şikayetlere İBB'nin kayıtsız kalması, toplum sağlığı açısından mümkün değildir. Bu sebeple grev hakkına saygı duymakla birlikte, Maltepe'de toplum sağlığını tehdit eden unsurlar, İBB iştiraki İSTAÇ marifetiyle toplanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anayasanın 56'ncı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'na dayanılarak, ana arterler ve meydanlar öncelikli olmak üzere temizlik çalışmalarının yürütüldüğü aktarıldı.

Yetkili sendika ve kamuoyunda İBB'ye yönelik "grev kırıcılığı" söylemlerine de cevap verilen açıklamada, şöyle denildi:

"İBB'ye yönelik 'grev kırıcı' yakıştırmasının, içinde bulunduğumuz salgın ortamı şartlarında kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yakıştırmayı, İBB ailesi olarak sözün sahiplerine iade ediyoruz. Maltepe Belediyesinin temizlik işçilerinin hak ettiği ücreti alması konusunda da ilgili kurumla İBB olarak görüşmelerimiz devam etmektedir. Arzumuz bir an evvel bu grevin tarafları memnun edecek şekilde sona ermesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken