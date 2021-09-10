Belediye işçilerini taşıyan römork devrildi: 3 yaralı - Haberler
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Belediye işçilerini taşıyan römork devrildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Belediye işçilerini taşıyan römork devrildi: 3 yaralı

Derince ilçesinde belediye işçilerini taşıyan römorkun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Derince ilçesinde belediye işçilerini taşıyan römorkun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörün römorkuna binen belediye işçileri, yol kenarındaki asılı olan çiçekleri topladığı sırada römork devrildi. Römorkun devrilmesiyle 3 işçi yaralandı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Belediye işçilerini taşıyan römork devrildi: 3 yaralı

Belediye işçilerini taşıyan römork devrildi: 3 yaralı

Belediye işçilerini taşıyan römork devrildi: 3 yaralı

Belediye işçilerini taşıyan römork devrildi: 3 yaralı

Belediye işçilerini taşıyan römork devrildi: 3 yaralı

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