Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı (3)
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Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı (3)

08.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:35
Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı (3)

'ARACIN FREN SİSTEMİNDE BİR ARIZA OLMUŞ'Kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıları ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Temizlik işlerimize ait bir servis aracı, 06.45'e doğru kaza yapmış.

'ARACIN FREN SİSTEMİNDE BİR ARIZA OLMUŞ'

Kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıları ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Temizlik işlerimize ait bir servis aracı, 06.45'e doğru kaza yapmış. Benim de 07.00 gibi haberim oldu. Olay yerine geldim, ben oradayken sağlık ekipleri ve emniyet personeli de oradaydı. Ne yazık ki 2 mesai arkadaşımızı kaza yerinde kaybettik. Yaralı arkadaşlarımız da kentin diğer hastanelerine dağıtılmıştı. Hepsini dolaştım ve hastanelerde tedavi altında olan arkadaşlarımız arasında hayati tehlikesi olan bulunmuyor. Sadece bir arkadaşımızın kalça kemiğinde kırık var, onun da ameliyatı gerçekleştirilecek. Yaralıların yarısı taburcu oldu, diğerlerini de takip ediyoruz" dedi.Kazanın olduğu yolun dik bir alan olduğunu söyleyen Deveci, "Aracın fren sisteminde bir arıza meydana geldiği söyleniyor. Daha sonra emniyetin temin ettiği kamera görüntülerini de izledik. Aracın sürücüsü aracın hızını kesebilmek için tretuvara sürtünerek devam etmeye çalışıyor. En son tretuvarın yüksek olduğu yerde bir vuruş yaparak aracı durdurmaya çalışmış. Araç devrilmiş. İfade edildiğine göre vefat eden arkadaşlarımızdan birisi camdan fırlayarak hayatını kaybetmiş. Diğeri de devrilme anında baskı altında kalarak vefat etmiş. Otopsiler gerçekleştirildi. Araçla alakalı tetkik incelemeler elbette yapılacak" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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