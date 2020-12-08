Belediye işçilerine yüzde 40 zam
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Belediye işçilerine yüzde 40 zam

08.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:46

- Belediye işçilerine yüzde 40 zam Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "insanca bir yaşam mücadelesi veriyoruz" Kırşehir Belediyesi, belediye işçilerine yüzde 40 zam vereceğini açıkladı.

- Belediye işçilerine yüzde 40 zam

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "insanca bir yaşam mücadelesi veriyoruz"

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi, belediye işçilerine yüzde 40 zam vereceğini açıkladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen imza törenininde konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, insanca bir yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

Atılan imzadaki rakamların insan hakkı olduğunu belirten Ekicioğlu, "Bir hak mücadelesiydi sendikalaşma, biz hiçbir sendikanın yanında durmadık. Bizim için çalışan emekçi kardeşlerimizin kendi özgür iradesiyle aldığı karar önemliydi. Bu süreçte imza yetkisini Disk aldı"dedi.

Bin 200 kişi ile belediyenin yönetildiğini ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Bin 200 personelimizle hepimiz aynı bütçeden şehrimizi yönetiyoruz. Türkiye'de koşulların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de gelirin yüzde 55'ini yüzde 1'lik dilim alıyor. Paylaşmazsak; bencillik, yoksulluk, adaletsizlik, demokrasi ve hukuk olmaz. Bizi ilgilendiren personelimizin siyasi görüşleri değil. Bizi insanca ve hakça bir düzen ilgilendiriyor. Bu düzen de hep birlikte kuracağız"diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı ve sendika ile yapılan pazarlık sürecini yöneten Nuriz Araz ise konuşmasında sürecin 2 aydan fazla sürdüğünü sıkı pazarlıklar yapıldığını ve hedeflerinin çalışanların evlerine mutlu şekilde gidebilmelerinin tek amaç olduğunu belirtti.

Disk Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise toplu sözleşme anlayışların da sözleşmeyi yap sonrasını gözetme anlayışında olmadıklarını ifade etti.

Program karşılıklı hediyeleşmenin ardından toplu sözleşme imzalarının atılması ile sona erdi. 3 Aralık 2020 Perşembe günü Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, işçilere 1 Mayıs'ta 500 lira ikramiye verileceğini duyurmuştu.

Belediye işçilerine yüzde 40 zam
Belediye işçilerine yüzde 40 zam
Belediye işçilerine yüzde 40 zam
Belediye işçilerine yüzde 40 zam

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ

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