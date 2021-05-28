Belediye işçilerine 3 bin 50 TL promosyon
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Belediye işçilerine 3 bin 50 TL promosyon

Belediye işçilerine 3 bin 50 TL promosyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediyesi, işçi maaş ödemeleri için yapılan ihaleyi kazanan banka yetkilileriyle sözleşme imzaladı.

Kütahya Belediyesi, işçi maaş ödemeleri için yapılan ihaleyi kazanan banka yetkilileriyle sözleşme imzaladı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ödenecek olan 3 bin 50 TL'lik promosyonun tamamının işçilerin hesabına yatacağını söyledi.

3 yıl süre ile işçi maaşlarının ödenmesi ile yapılan ihaleyi kazanan bankanın Kütahya Şube Müdürü Ahmet Kabasakal ve Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sözleşme imza töreninde bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Işık, "Belediyemizin hizmet birimlerinde ve iştiraklerinde çalışan toplam bin 286 şirket işçimizin maaş ödeme sözleşmesi için bir araya geldik. Şehrimizdeki tüm bankalara davetiye çıkartılarak düzenlenen bir ihale sonucunda, 3 yıl boyunca işçilerimizin maaşlarının o bankaya yatırılıp değerlendirilmesi karşılığında, bu süre içinde görev yapan tüm işçilerimizin yararlanabileceği şekilde, 3 yıl karşılığında 3 bin 50 Türk Lirası kişi başına promosyon bedelini teklif eden Akbank Kütahya Şubemiz bu ihaleyi kazandı. İhalemize katılan 8 bankamızın değerli temsilcilerine ve özellikle sonuna kadar bu işi takip ederek şartlarını zorlayarak ihaleyi alan Akbank şubemize ve yetkililerine ayrıca teşekkür ediyorum. İşçilerimize de hayırlı olsun diyorum. İşçilerimize söyleyeceğim tek bir cümle var. Aldıklarınızı helalinden hak ettiriniz, her kuruşu sizin hesabınıza yatacak" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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