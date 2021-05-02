Belediye işçileri 1 Mayıs'ı kutladı
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Belediye işçileri 1 Mayıs'ı kutladı

Belediye işçileri 1 Mayıs'ı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde belediye işçilerinin katılımı ile kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde belediye işçilerinin katılımı ile kutlandı.

İhsaniye Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Tunay Türkmen ve belediye işçileri ile birlikte CHP'li milletvekilleri de katıldı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte belediye işçileri kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni sağlandı. Programda konuşan Başkan Türkmen, yönetim olarak işçilerin, emekçilerin ve üretenlerin yanında olacaklarını ifade etti. Hakların korunması gerektiğini dile getiren Başkan Türkmen, "Haklarımızı korumak zorundayız,üretmek zorundayız, çalışmak zorundayız. Bizden sonraki arkadaşlarımıza da bunları öğretmek zorundayız. Bugün sizin gününüz hepinizi kutluyorum tebrik ediyorum. Biz seçimden sonrada geldiğimizde de büyük bir aileyiz demiştim gerçekten ben hepinizi çok seviyorum. Hep beraber İhsaniye'nin bütün ihtiyaçlarını görüyoruz ve ilçemizi hep beraber yönetiyoruz. Biz her yıl 1 Mayıs'ta emekçi bayramı olarak meydanlarda kutluyorduk ve işçilerimizin taleplerini haykırıyorduk ama pandemi nedeniyle bu yıl ne yazık ki bu kutlamayı yapamadık. Ancak burada hepimiz sosyal mesafeleri koruyarak sizler le bir araya gelmek istedik. Çünkü biz emeğin en önemli değerlerden birisi olduğuna inanan insanlarız" dedi.

İşçi temsilcisi olarak programda konuşan belediye işçisi Cavit Bayrampınar ise belediye işçisi olarak hayatın her alanında olduklarını ve emeğin değerini çok iyi bildiklerini ifade etti.

Program konuşmaların ardından belediye işçilerin araçları ile konvoy yapıp ilçeyi turlamalarının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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