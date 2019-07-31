Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şubesinden üyelerine plaket

Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şubesi, bu yıl Kilimli ve Zonguldak belediyelerinden emekli olan 23 üyesine plaket verdi.

Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, emekli olan üyelerine destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, emeklilik hayatlarında başarılar diledi.

Karataş, şunları kaydetti:

"Aktif çalışma hayatını tüm zorluklara rağmen başarıyla ve acısıyla tatlısıyla sıkıntılarıyla birlikte tamamlayan arkadaşlarımıza çalışma hayatlarının anlam ve önemine binaen bir plaket takdimi töreni düzenledik. Emekli olan mesai arkadaşlarımızın evlerinin güzel bir köşesine koyacakları bu plaketle her zaman bizleri ve sendikamızı hatırlamalarını diliyoruz. Sendikamızın Zonguldak Şubesi olarak kendilerine bundan sonraki yaşamlarında aileleri ve sevdikleriyle birlikte güzel, sağlıklı bir ömür diliyorum."

Konuşmanın ardından Kilimli ve Zonguldak belediyelerinden emekli olan 23 Belediye-İş Sendikası üyesine plaket verildi, hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA