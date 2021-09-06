BELEDİYE-İŞ SENDİKASI İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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BELEDİYE-İŞ SENDİKASI İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve Belediye-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve Belediye-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen imza töreninde taraflar, sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen imza törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, belediye bürokratları, sendika yönetimi ve işçi temsilcileri katıldı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi, ESKİ'de çalışan kadrolu işçiler için ise bir gün sonra ESKİ Genel Müdürlüğü'nde imzalandı.

2 yıllık yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile 45 kuruş olan kıdem tazminatı 1. yıl için 52 kuruşa 2. yıl için ise 60 kuruşa yükseltildi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 242, ESKİ bünyesinde çalışan 222 kadrolu işçi için imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile işçiler, ilk 6 ayda %7 diğer altı aylarda ise %8 zam hakkı kazandı. İşçilere Ramazan, Kurban, Cumhuriyet ve İşçi Bayramlarında verilen bayram ikramiyeleri de iki yıllık süreçte verilmeye devam edecek. İşçilerin diğer sosyal haklarında yapılacak zamlar konusunda da anlaşan taraflar Toplu İş Sözleşmesi'ni imzaladı.

Toplu İş Sözleşmesinin Belediye-İş ile ilk görüşmelerini ise Büyükşehir Belediyesi adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası(SODEMSEN) Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, SODEMSEN Toplu İş Sözleşmesi Uzmanları Hüseyin Tarık Ercan, Merve Nur Karakaş ve Ecem Değirmenci gerçekleştirdi.

Toplu İş Sözleşmesini imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kanuni ölçülerde tüm yetkileri kullanarak herkesi mutlu edecek bir sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin bütçeler dahilinde elinden gelenin en iyisini işçiler için yaptığını belirten Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ederek, imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Habermetre

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BELEDİYE-İŞ SENDİKASI İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI - Haberler
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